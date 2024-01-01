Мелочи жизни (Фильм 2024) смотреть онлайн

Фильм «Мелочи жизни» — проникновенная драма с Киллианом Мерфи и Эмили Уотсон в главных ролях. Сюжет затрагивает непростую тему ирландских «прачечных Магдалины» — мест, где женщин эксплуатировали для «исправления нравов». В центре истории — мужчина, который сталкивается с выбором: закрыть глаза на происходящее или изменить чью-то жизнь.



Приближается Рождество 1985 года. Билл Ферлонг — трудолюбивый торговец углем, заботливый отец пятерых дочерей и человек, привыкший жить по правилам. Однажды в угольном сарае местного монастыря он находит замерзающую девушку-подростка. Эта встреча переворачивает его представление о мире и заставляет задуматься о цене молчания. Чем больше Билл погружается в тайны своего города, тем яснее понимает, что оставаться в стороне невозможно.



Это не только история о прошлом, но и напоминание о том, что даже самый обычный человек может сделать правильный выбор, который многое изменит. Если вы любите глубокие эмоциональные драмы с сильной актерской игрой, включайте «Мелочи жизни». Смотреть онлайн этот фильм можно на Wink уже сейчас.



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