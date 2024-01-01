Мелочи жизни (Фильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Мелочи жизни» — проникновенная драма с Киллианом Мерфи и Эмили Уотсон в главных ролях. Сюжет затрагивает непростую тему ирландских «прачечных Магдалины» — мест, где женщин эксплуатировали для «исправления нравов». В центре истории — мужчина, который сталкивается с выбором: закрыть глаза на происходящее или изменить чью-то жизнь.
Приближается Рождество 1985 года. Билл Ферлонг — трудолюбивый торговец углем, заботливый отец пятерых дочерей и человек, привыкший жить по правилам. Однажды в угольном сарае местного монастыря он находит замерзающую девушку-подростка. Эта встреча переворачивает его представление о мире и заставляет задуматься о цене молчания. Чем больше Билл погружается в тайны своего города, тем яснее понимает, что оставаться в стороне невозможно.
Это не только история о прошлом, но и напоминание о том, что даже самый обычный человек может сделать правильный выбор, который многое изменит. Если вы любите глубокие эмоциональные драмы с сильной актерской игрой, включайте «Мелочи жизни». Смотреть онлайн этот фильм можно на Wink уже сейчас.
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Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Милантс
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актриса
Эмили
Уотсон
- АУАктриса
Айлин
Уолш
- МФАктриса
Мишель
Фэйрли
- КДАктриса
Клэр
Данн
- Актриса
Хэлен
Биэн
- ПРАктёр
Патрик
Райан
- ПКАктёр
Питер
Клэффи
- ИОАктёр
Иэн
О’Райли
- ЗДАктриса
Зара
Дэвлин
- СМАктриса
Сара
Моррис
- КОАктёр
Киллиан
О’Гэйрби
- ТМАктёр
Тадж
Молони
- ЛДАктриса
Лидан
Данли
- ДДАктриса
Джулия
Доэрти
- РЛАктриса
Рэйчел
Линч
- ИГАктриса
Ифа
Гэффни
- ФБАктриса
Фэй
Брэйзил
- АОАктриса
Аджи
О’Кейси
- ЛКАктёр
Луис
Кирван
- ММАктёр
Марк
МакКенна
- ЭУСценарист
Энда
Уолш
- ККСценарист
Клэр
Киган
- Продюсер
Мэтт
Дэймон
- КМПродюсер
Катрин
Маджи
- АМПродюсер
Алан
Молони
- Продюсер
Киллиан
Мерфи
- ДУПродю�сер
Дрю
Уинтон
- Продюсер
Бен
Аффлек
- КХПродюсер
Кевин
Халлоран
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ПСХудожник
Паки
Смит
- ИОХудожница
Ирен
О’Брайэн
- ЭМХудожница
Элисон
МакКош
- АДМонтажёр
Ален
Дессоваж
- ФвОператор
Франк
ван ден Эеден
- СЯКомпозитор
Сеньян
Янсен
- ЕХРежиссёр дубляжа
Евгений
Хазов
- СКПереводчик
Сергей
Козин