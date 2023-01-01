Биография

Хэлен Биэн — ирландская актриса. Номинантка на BAFTA TV Awards 2020 за сериал «Чужие грехи». Родилась в городе Лэйтон. Хэлен встала на актерский путь, когда обучалась в колледже и посещала курсы актерского мастерства в театре Гейети в Дублине. После случайной встречи в пабе актер Шейн Медоуз пригласил Хэлен Биэн на прослушивание в сериал «Это — Англия», роль в котором стала для нее дебютом. Позже актриса снялась в сериалах «Любовь/Ненависть», «Зло на допросе» и фильмах «Волк», «Из огня да в полымя» и «Найти Элизабет».