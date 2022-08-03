Волк
Wink
Фильмы
Волк

Фильм Волк (2021)

5.82021, Волк
Триллер, Мелодрама95 мин18+

О фильме

Мелодраматический триллер «Волк» (Wolf) — фильм 2021 года о человеке, который верит, что родился не в своем теле. Главную роль в картине сыграл Джордж МакКэй — звезда картины «1917».

Джейк страдает редким психическим расстройством — он убежден, что является волком, заключенным в человеческое тело. Родители отправляют юношу в специализированную клинику, где таких, как он, пытаются «вылечить» с помощью психологического давления и других жестоких методов. Там Джейк знакомится с девушкой по прозвищу Дикая Кошка — такой же потерянной душой, ищущей принятия. Между ними рождается чувство, которое становится их единственным способом сохранить себя. Но мир не готов принять тех, кто не вписывается в привычные рамки.

Работа режиссера Натали Бьянчери во многом аллегорична. Это кино о свободе, идентичности и праве быть собой, какой бы «неправильной» ни казалась ваша природа. Смотреть фильм «Волк» стоит, даже если вы не любители классических психиатрических триллеров, ведь это история о внутреннем животном, живущем в каждом из нас.

Страна
Великобритания, Ирландия, Польша
Жанр
Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волк»