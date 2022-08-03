О фильме
Мелодраматический триллер «Волк» (Wolf) — фильм 2021 года о человеке, который верит, что родился не в своем теле. Главную роль в картине сыграл Джордж МакКэй — звезда картины «1917».
Джейк страдает редким психическим расстройством — он убежден, что является волком, заключенным в человеческое тело. Родители отправляют юношу в специализированную клинику, где таких, как он, пытаются «вылечить» с помощью психологического давления и других жестоких методов. Там Джейк знакомится с девушкой по прозвищу Дикая Кошка — такой же потерянной душой, ищущей принятия. Между ними рождается чувство, которое становится их единственным способом сохранить себя. Но мир не готов принять тех, кто не вписывается в привычные рамки.
Работа режиссера Натали Бьянчери во многом аллегорична. Это кино о свободе, идентичности и праве быть собой, какой бы «неправильной» ни казалась ваша природа. Смотреть фильм «Волк» стоит, даже если вы не любители классических психиатрических триллеров, ведь это история о внутреннем животном, живущем в каждом из нас.
СтранаВеликобритания, Ирландия, Польша
ЖанрМелодрама, Триллер
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- Актёр
Джордж
Маккэй
- СГАктёр
Стюарт
Грэм
- Актриса
Хэлен
Биэн
- ЛДАктриса
Лили-Роуз
Депп
- ЛПАктриса
Лола
Петтикрю
- ДШАктёр
Дарра
Шеннон
- АУАктриса
Айлин
Уолш
- ФОАктёр
Фионн
О’Ши
- СДАктёр
Сенан
Дженнингс
- ЭБПродюсер
Эйлиш
Брекен
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ЭБХудожница
Элисон
Бирн
- МДОператор
Михал
Дымек