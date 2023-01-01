Биография

Джордж Маккэй – актер родом из Великобритании, работающий в театре, кино, на ТВ. Начал карьеру в кинематографе в раннем возрасте. Уже в 10 лет ему довелось сняться в ленте «Питер Пэн». Затем на счету Маккэя роли в многих популярных лентах, за съемки в которых он был номинирован на несколько премий. Среди наиболее выдающихся картин с его участием – «Мальчики возвращаются», «За тех, кто в море». Именно за последнюю ленту ему была вручена премия как Лучшему актеру кино подразделением BAFTA в Шотландии. Регулярно снимается и по сей день. Среди недавних фильмов Маккэя – «Подлинная история банды Келли». Еще одна яркая роль актера – в картине «Офелия». Также успел сняться в мюзикле «Давно не виделись». Фильмография Джорджа, несмотря на молодой возраст, весьма впечатляющая. Появился во многих лентах, в большей части из которых в главной роли: «Обитель теней», «Капитан Фантастик», «Гордость», «Как я теперь люблю» и других. Стал сниматься и в сериалах: в «11.22.63», «Правдоподобные истории Нила Геймана». Из прочих заметных работ в кино можно выделить «Лучший из мужчин», «Цунами: последствия». Играет и в театре. Впервые вышел на сцену в 2014 году в спектакле «Цементный сад». Затем последовали роли в «О, молодость!», «Сторож».