Капитан Фантастик (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.52016, Captain Fantastic
Драмы, Комедии114 мин18+
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Сюжет
Они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей?
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- МРРежиссёр
Мэтт
Росс
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Джордж
Маккэй
- СИАктриса
Саманта
Ислер
- АБАктриса
Анналиса
Бассо
- НХАктёр
Николас
Хэмилтон
- ШКАктриса
Шри
Крукс
- ЧШАктёр
Чарли
Шотуэлл
- ТМАктриса
Трин
Миллер
- Актриса
Кэтрин
Хан
- Актёр
Стив
Зан
- МРСценарист
Мэтт
Росс
- Продюсер
Моника
Левинсон
- ДППродюсер
Джэми
Патрикоф
- ШРПродюсер
Шивани
Рават
- ДБПродюсер
Деклан
Болдуин
- КХХудожница
Кортни
Хоффман
- ТКХудожница
Таня
Купчак
- ДКМонтажёр
Джозеф
Крингс
- СФОператор
Стефан
Фонтен
- АСКомпозитор
Алекс
Сомерс