Капитан Фантастик
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Капитан Фантастик

Капитан Фантастик (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Captain Fantastic
Драмы, Комедии114 мин18+
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Сюжет

Они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Фантастик»

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