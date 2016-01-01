Капитан Фантастик (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей?



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