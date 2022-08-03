Мальчики возвращаются
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Мальчики возвращаются

Мальчики возвращаются (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.52009, The Boys Are Back
Драма99 мин18+

О фильме

Эта история произошла в Южной Австралии. После смерти жены спортивный репортер Джо Варр решает взять на себя полную ответственность за воспитание их шестилетнего сына, вопреки намерениям тещи. В то же время из Англии приезжает его старший сын от первого брака. Теперь Джо придется заново узнавать своих детей и учиться быть отцом, а мальчишкам предстоит принимать важные решения в их жизни, чтобы быть вместе.

Страна
Великобритания, Австралия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчики возвращаются»