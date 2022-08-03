Эта история произошла в Южной Австралии. После смерти жены спортивный репортер Джо Варр решает взять на себя полную ответственность за воспитание их шестилетнего сына, вопреки намерениям тещи. В то же время из Англии приезжает его старший сын от первого брака. Теперь Джо придется заново узнавать своих детей и учиться быть отцом, а мальчишкам предстоит принимать важные решения в их жизни, чтобы быть вместе.

