Мальчики возвращаются (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.52009, The Boys Are Back
Драма99 мин18+
О фильме
Эта история произошла в Южной Австралии. После смерти жены спортивный репортер Джо Варр решает взять на себя полную ответственность за воспитание их шестилетнего сына, вопреки намерениям тещи. В то же время из Англии приезжает его старший сын от первого брака. Теперь Джо придется заново узнавать своих детей и учиться быть отцом, а мальчишкам предстоит принимать важные решения в их жизни, чтобы быть вместе.
СтранаВеликобритания, Австралия
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СХРежиссёр
Скотт
Хикс
- Актёр
Клайв
Оуэн
- ЭБАктриса
Эмма
Бут
- Актриса
Лора
Фрейзер
- Актёр
Джордж
Маккэй
- НМАктёр
Николас
МакАнульти
- ДБАктриса
Джулия
Блейк
- КХАктёр
Крис
Хейвуд
- ЭТАктёр
Эрик
Томсон
- Актриса
Наташа
Литтл
- ЛФАктёр
Льюис
Фиц-Джералд
- СКСценарист
Саймон
Карр
- АКСценарист
Аллан
Кабитт
- ГБПродюсер
Грег
Бренмен
- ПБПродюсер
Питер
Беннет-Джонс
- ЭСХудожница
Эмили
Сересин
- ГВХудожник
Глен
В. Джонсон
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- ХЛКомпозитор
Хэл
Линдес