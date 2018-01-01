Wink
Фильмы
Мальчики возвращаются
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчики возвращаются»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчики возвращаются»

Режиссёры

Скотт Хикс

Скотт Хикс

Scott Hicks
Режиссёр

Актёры

Клайв Оуэн

Клайв Оуэн

Clive Owen
АктёрJoe Warr
Эмма Бут

Эмма Бут

Emma Booth
АктрисаLaura
Лора Фрейзер

Лора Фрейзер

Laura Fraser
АктрисаKaty
Джордж Маккэй

Джордж Маккэй

George MacKay
АктёрHarry
Николас МакАнульти

Николас МакАнульти

Nicholas McAnulty
АктёрArtie
Джулия Блейк

Джулия Блейк

Julia Blake
АктрисаBarbara
Крис Хейвуд

Крис Хейвуд

Chris Haywood
АктёрTom
Эрик Томсон

Эрик Томсон

Erik Thomson
АктёрDigby
Наташа Литтл

Наташа Литтл

Natasha Little
АктрисаFlick
Льюис Фиц-Джералд

Льюис Фиц-Джералд

Lewis Fitz-Gerald
АктёрTim Walker

Сценаристы

Саймон Карр

Саймон Карр

Simon Carr
Сценарист
Аллан Кабитт

Аллан Кабитт

Allan Cubitt
Сценарист

Продюсеры

Грег Бренмен

Грег Бренмен

Greg Brenman
Продюсер
Питер Беннет-Джонс

Питер Беннет-Джонс

Peter Bennet-Jones
Продюсер

Художники

Эмили Сересин

Эмили Сересин

Emily Seresin
Художница
Глен В. Джонсон

Глен В. Джонсон

Glen W. Johnson
Художник

Операторы

Грег Фрейзер

Грег Фрейзер

Greig Fraser
Оператор

Композиторы

Хэл Линдес

Хэл Линдес

Hal Lindes
Композитор