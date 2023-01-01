Биография

Клайв Оуэн — американский актер и продюсер. Лауреат премии «Золотой Глобус» за фильм «Близость». Родился в Англии 3 октября 1964 года. С 13 лет будущий актер играл в молодежном театре, поэтому пристрастился к сцене с юных лет. В 1987 году Клайв выпустился из Академии драматического искусства и устроился работать в театр «Янг Вик». Клайв Оуэн получил известность после исполнения роли в сериале «Законник», которое по достоинству оценили критики. Он постоянно снимался в кинофильмах и сериалах, но одновременно продолжал играть в театре. Важнейшей в карьере Оуэна считается работа в мелодраме «Близость», за которую он получил сразу две кинематографических премии и был номинирован на «Оскар». Знаковой для актера также является картина «Город грехов», вышедшая в 2005 году. Оуэн Сыграл более 60 персонажей в лентах разных жанров.