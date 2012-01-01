Хемингуэй и Геллхорн
Wink
Фильмы
Хемингуэй и Геллхорн

Хемингуэй и Геллхорн (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.52012, Hemingway & Gellhorn
Драма, Мелодрама148 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Действие картины начинается в 1936 году в баре Флориды, где Хемингуэй и Геллхорн впервые встретились. К тому времени он уже был знаменитым писателем, она — одна из величайших военных корреспондентов XX века. Их пятилетний брак начался с поездки в Испании, где бушевала гражданская война 1936—1939 года. Геллхорн стала первой женой, подавшей на развод, а также вдохновившей Хемингуэя на написание самого знаменитого романа «По ком звонит колокол». Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Хемингуэй и Геллхорн смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
148 мин / 02:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хемингуэй и Геллхорн»