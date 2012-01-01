Хемингуэй и Геллхорн (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.52012, Hemingway & Gellhorn
Драма, Мелодрама148 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Действие картины начинается в 1936 году в баре Флориды, где Хемингуэй и Геллхорн впервые встретились. К тому времени он уже был знаменитым писателем, она — одна из величайших военных корреспондентов XX века. Их пятилетний брак начался с поездки в Испании, где бушевала гражданская война 1936—1939 года. Геллхорн стала первой женой, подавшей на развод, а также вдохновившей Хемингуэя на написание самого знаменитого романа «По ком звонит колокол». Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ФКРежиссёр
Филип
Кауфман
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- МПАктриса
Молли
Паркер
- Актриса
Паркер
Поузи
- Актёр
Тони
Шэлуб
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- ЛУАктёр
Ларс
Ульрих
- Актёр
Питер
Койот
- ДШСценарист
Джерри
Шталь
- ЛКСценарист
Лорен
Куррье
- МАПродюсер
Марк
Армстронг
- Продюсер
Джеймс
Гандольфини
- ТХПродюсер
Триш
Хофманн
- ПКПродюсер
Питер
Кауфман
- ННХудожница
Нэнси
Ноблетт
- РМХудожница
Рут
Майерс
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- УММонтажёр
Уолтер
Мёрч
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- ХНКомпозитор
Хавьер
Наваррете