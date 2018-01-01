Биография

Питер Койот — американский актер, продюсер и режиссер. Лауреат премии «Эмми». Родился в Манхэттене 10 октября 1941 года. Окончил колледж Гриннел, где получил степень бакалавра английской литературы. Продолжил образование в магистратуре Сан-Францисского университета, закончил ее со степенью магистра литературы. После учебы погрузился в театральное искусство — обучался в Актерской студии и присоединился к труппе Сан-Францисского театра. Чуть позже стал режиссером в этом театре, самостоятельно писал сценарии для выступлений и выступал. Помимо театра, активно занимается общественной и политической деятельностью, работает на телевидении. Сочиняет песни и играет на гитаре. Кинодебют Питера Койота состоялся в 1980 году, он исполнил второстепенную роль в боевике «Алькатрас: Потрясающая история». Всего в фильмографии актера около 278 картин. Он снимался в таких популярных фильмах, как «Инопланетянин», «Сумеречная зона», «Неприличное везение», «Симпсоны», «Дорога в Эйвонли».