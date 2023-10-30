Чудеса случаются (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семейная драма о юной целительнице с Мирой Сорвино, Питером Койотом и Кевином Сорбо. Сара Хопкинс всей душой верит в Бога, и однажды ей удается исцелить умирающую птицу с помощью молитвы. Семья девочки скептически относится к ее дару, но скоро аргументов в пользу удивительных способностей Сары становится все больше. Она исцеляет сбитую машиной собаку и помогает другу, прикованному к инвалидной коляске, встать и пойти. Слава о юной спасительнице разносится на всю страну, из разных уголков к ней начинают съезжаться пациенты. Однако здоровье самой Сары оказывается под угрозой — у девочки обнаруживают неоперабельную опухоль мозга. Сумеет ли вера ее исцелить, расскажет драма «Чудеса случаются» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РКРежиссёр
Рич
Коррелл
- ОДАктриса
Остин
Джонсон
- Актриса
Мира
Сорвино
- Актёр
Кевин
Сорбо
- Актёр
Питер
Койот
- БДАктёр
Бёрджесс
Дженкинс
- СКАктриса
Стефани
Куд
- ПУАктёр
Пол-Микель
Уильямс
- ЛХАктёр
Люк
Хэрмон
- КПАктёр
Коллин
Плэйс
- РКСценарист
Рич
Коррелл
- КУПродюсер
Кевин
Уоллер
- РКПродюсер
Рич
Коррелл
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- КВХудожник
Колин
Варде
- ДХХудожница
Дженнифер
Хербел
- МДМонтажёр
Марк
Д. Спенсер
- РКОператор
Райан
Коррелл