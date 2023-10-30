Чудеса случаются
Wink
Детям
Чудеса случаются
9.32021, The Girl Who Believes in Miracles
Драма, Семейный95 мин12+

Чудеса случаются (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Семейная драма о юной целительнице с Мирой Сорвино, Питером Койотом и Кевином Сорбо. Сара Хопкинс всей душой верит в Бога, и однажды ей удается исцелить умирающую птицу с помощью молитвы. Семья девочки скептически относится к ее дару, но скоро аргументов в пользу удивительных способностей Сары становится все больше. Она исцеляет сбитую машиной собаку и помогает другу, прикованному к инвалидной коляске, встать и пойти. Слава о юной спасительнице разносится на всю страну, из разных уголков к ней начинают съезжаться пациенты. Однако здоровье самой Сары оказывается под угрозой — у девочки обнаруживают неоперабельную опухоль мозга. Сумеет ли вера ее исцелить, расскажет драма «Чудеса случаются» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудеса случаются»