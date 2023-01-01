Биография

Валерий Смекалов – актер театра, кино и дубляжа, владелец студии дикторской записи голоса, родился 1 июля 1989 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 50 ролей дубляжа. Известность актеру принесли роли в многосерийных кинолентах «Лондонград. Знай наших», «Карпов», «Чужой район», «Высокие ставки». Со школьных лет Валерий Смекалов занимался спортом, является кандидатом в мастера спорта по водному поло. В 2010 году получил диплом актера театра и кино в СПбГАТИ. Первым фильмом Валерия Смекалова стала многосерийная комедия «Папины дочки». Затем исполнил роль участкового в популярном детективном сериале «Литейный». В 2011 году участвовал в съемках криминального детектива «Чужой район». Небольшую роль Валерий Смекалов исполнил в рейтинговом сериале «Шеф». В 2018 году на экраны вышла полнометражная кинокартина с участием актера «Бессонница». Профессионально занимается озвучиванием иностранных фильмов, а также созданием аудиокниг. Его голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Воровка книг», «Рука на миллион», «Отель «Гранд Будапешт», «Пряности и страсти», «Дальняя дорога», «Джокер».