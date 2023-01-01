Валерий Смекалов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 1 июля 1989 г. (35 лет)
Биография
Валерий Смекалов – актер театра, кино и дубляжа, владелец студии дикторской записи голоса, родился 1 июля 1989 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 50 ролей дубляжа. Известность актеру принесли роли в многосерийных кинолентах «Лондонград. Знай наших», «Карпов», «Чужой район», «Высокие ставки». Со школьных лет Валерий Смекалов занимался спортом, является кандидатом в мастера спорта по водному поло. В 2010 году получил диплом актера театра и кино в СПбГАТИ. Первым фильмом Валерия Смекалова стала многосерийная комедия «Папины дочки». Затем исполнил роль участкового в популярном детективном сериале «Литейный». В 2011 году участвовал в съемках криминального детектива «Чужой район». Небольшую роль Валерий Смекалов исполнил в рейтинговом сериале «Шеф». В 2018 году на экраны вышла полнометражная кинокартина с участием актера «Бессонница». Профессионально занимается озвучиванием иностранных фильмов, а также созданием аудиокниг. Его голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Воровка книг», «Рука на миллион», «Отель «Гранд Будапешт», «Пряности и страсти», «Дальняя дорога», «Джокер».
Фильмография
Актёр
- 8.3
Дьявол в деталях. Дело Миранды2023, 121 минБесплатно
- 8.6
Дурные деньги2023, 102 мин
- 7.8
Форсаж в Паттайе2023, 73 мин
- 8.5
Беглец2023, 114 мин
- 6.4
Свадебная резня2023, 111 мин
- 7.6
На грани жизни2022, 89 минБесплатно
- 5.9
8 мертвецов2022, 79 минБесплатно
- 7.5
Остров иллюзий2022, 88 мин
- 6.5
Проклятие дома с призраками2022, 94 мин
- 7.3
Убийца королей2022, 93 минБесплатно
- 7.0
Заклятье. Последняя битва2022, 97 минБесплатно
- 7.4
Спринтер2022, 82 мин
- 8.0
Пляжная вечеринка2022, 101 мин
- 8.1
Ниндзя против пиратов2022, 91 мин
- 8.4
Пр�инцесса и Колдун Алазар2022, 131 минБесплатно
- 5.7
Сталкер2022, 95 мин
- 5.2
Прочь из этого дома2022, 93 мин
- 8.9
Монстр и маги синих морей2022, 94 минБесплатно
- 7.4
Третий не лишний2022, 93 мин
- 7.8
Капкан2022, 83 минБесплатно