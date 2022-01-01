Принцесса и Колдун Алазар (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Принцесса и колдун Алазар» — продолжение чешской волшебной сказки «Принцесса и Руна времени»: Эллен и принц Джон выбрались из временной петли и ведут скучную жизнь, но на горизонте появилась новая угроза.



Считается, что герои сказок живут долго и счастливо после того, как их история заканчивается. Но принцесса Эллен и принц Джон столкнулись с горькой реальностью: без приключений им очень тоскливо. К тому же Эллен скучает по своей лучшей подруге Амелии, которая всерьез увлеклась алхимией и отправилась изучать ее в город Айра. Там она присоединилась к другим студентам волшебной академии и обрела удивительную способность — влиять на течение времени. Это приводит к неожиданным последствиям: Амелия встречает саму себя, но из прошлого. Такая союзница оказывается не лишней, ведь на Айру положил глаз злобный волшебник.



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