Армия мертвых в Пусане (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Журналистка погружается в расследование, связанное с крупной фармацевтической компанией и ожившими мертвецами. Детективный хоррор, действие которого разворачивается между первым и вторым сезонами дорамы «Метод».



Полиция в тупике: мужчина найден мертвым в своей квартире, при этом его убийца по всем показаниям сам уже три месяца как погиб. «Мертвец» проник в квартиру жертвы и укусил ее, отравив редким токсином. На запястье у убийцы обнаруживают странный символ, намекающий на ритуальную природу преступления. Тем временем журналистка Ким Чжинхи рекламирует свою новую книгу на радио, когда в студию поступает звонок от неизвестного. Он утверждает, что и есть тот самый убийца, и требует встретиться на следующий день, чтобы во время прямой трансляции руководитель большой фармацевтической компании принес свои извинения. Если требования не исполнят, каждый день будут умирать менеджеры корпорации. К счастью, из Японии возвращается Сочжин, девушка-подросток с даром ясновидения, которая помогала Чжинхи раньше.



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