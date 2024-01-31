Армия мертвых в Пусане (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Журналистка погружается в расследование, связанное с крупной фармацевтической компанией и ожившими мертвецами. Детективный хоррор, действие которого разворачивается между первым и вторым сезонами дорамы «Метод».
Полиция в тупике: мужчина найден мертвым в своей квартире, при этом его убийца по всем показаниям сам уже три месяца как погиб. «Мертвец» проник в квартиру жертвы и укусил ее, отравив редким токсином. На запястье у убийцы обнаруживают странный символ, намекающий на ритуальную природу преступления. Тем временем журналистка Ким Чжинхи рекламирует свою новую книгу на радио, когда в студию поступает звонок от неизвестного. Он утверждает, что и есть тот самый убийца, и требует встретиться на следующий день, чтобы во время прямой трансляции руководитель большой фармацевтической компании принес свои извинения. Если требования не исполнят, каждый день будут умирать менеджеры корпорации. К счастью, из Японии возвращается Сочжин, девушка-подросток с даром ясновидения, которая помогала Чжинхи раньше.
Смогут ли они докопаться до истины вместе, расскажет «Армия мертвых в Пусане» — фильм 2021 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- КЁРежиссёр
Ким
Ён-ван
- ОДАктриса
Ом
Джи-вон
- ЧДАктриса
Чон
Джи-со
- ЧМАктёр
Чон
Мун-сон
- КИАктёр
Ким
Ин-гвон
- КГАктёр
Ко
Гю-пхиль
- ОЮАктриса
О
Юн-а
- ЛСАктриса
Ли
Соль
- КХАктёр
Квон
Хэ-хё
- ПЧАктёр
Пак
Чон-хван
- КМАктриса
Ким
Ми-су
- Сценарист
Ён
Сан-хо
- ПСПродюсер
Пён
Сын-мин
- ЛМПродюсер
Лим
Мин-соп
- ЧДПродюсер
Чхве
Джин-хи
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- ХСХудожница
Хон
Су-хи
- ЛЁМонтажёр
Ли
Ён-джон
- КДКомпозитор
Ким
Дон-ук