Принцесса и Руна времени (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Волшебная сказка из Чехии о принцессе, которая вынуждена снова и снова переживать день, когда ее королевству приходит конец. Коварная ведьма Мюриэль прокляла владения короля Роберта VIII: если его дочь Эллен не найдет настоящую любовь до своего 20-летия, жуткий ураган уничтожит королевство. Роберт приглашает женихов со всего света, но откликается всего лишь один, принц Джон. Когда-то они с Эллен были близкими друзьями, но с тех пор многое изменилось. Хотя они заключают брак в ее день рождения, между ними нет любви. Черная буря уничтожает королевство Эллен, но она снова просыпается в своей кровати утром того же дня. Теперь ей предстоит предотвратить катастрофу и разорвать временную петлю. Об опасных приключениях Эллен и ее друзей расскажет сказка «Принцесса и Руна времени» — фильм 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Петр
Кубик
- НДАктриса
Наталия
Джермани
- МЛАктёр
Марек
Ламбора
- ЭКАктриса
Элишка
Крженкова
- ЯРАктёр
Ян
Ревай
- СЗАктриса
Симона
Змрзла
- ВФАктриса
Вероника
Фрейманова
- РЗАктёр
Роман
Зах
- МПАктёр
Мартин
Писарик
- ЯУАктёр
Якуб
Увин
- МДАктёр
Мартин
Дейдар
- ПКСценарист
Петр
Кубик
- ЛПСценарист
Лукаш
Парик
- ВКСценарист
Виктор
Кристоф
- ИКПродюсер
Игорь
Кристоф
- ВКПродюсер
Виктор
Кристоф
- ККПродюсер
Кристина
Каменицка
- ПКПродюсер
Петр
Кубик
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ВПХудожник
Владимир
Песек
- ПКОператор
Павел
Копп
- ЛПКомпозитор
Лукаш
Парик