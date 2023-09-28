Принцесса и Руна времени (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Волшебная сказка из Чехии о принцессе, которая вынуждена снова и снова переживать день, когда ее королевству приходит конец. Коварная ведьма Мюриэль прокляла владения короля Роберта VIII: если его дочь Эллен не найдет настоящую любовь до своего 20-летия, жуткий ураган уничтожит королевство. Роберт приглашает женихов со всего света, но откликается всего лишь один, принц Джон. Когда-то они с Эллен были близкими друзьями, но с тех пор многое изменилось. Хотя они заключают брак в ее день рождения, между ними нет любви. Черная буря уничтожает королевство Эллен, но она снова просыпается в своей кровати утром того же дня. Теперь ей предстоит предотвратить катастрофу и разорвать временную петлю. Об опасных приключениях Эллен и ее друзей расскажет сказка «Принцесса и Руна времени» — фильм 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.

