Принцесса и Руна времени (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Принцесса и Руна времени
8.52020, Princezna zakletá v case
Комедия, Мелодрама110 мин12+
Чтобы спасти королевство и выбраться из временной петли, Эллен нужно найти любовь. Фэнтези-версия «Дня сурка»

Волшебная сказка из Чехии о принцессе, которая вынуждена снова и снова переживать день, когда ее королевству приходит конец. Коварная ведьма Мюриэль прокляла владения короля Роберта VIII: если его дочь Эллен не найдет настоящую любовь до своего 20-летия, жуткий ураган уничтожит королевство. Роберт приглашает женихов со всего света, но откликается всего лишь один, принц Джон. Когда-то они с Эллен были близкими друзьями, но с тех пор многое изменилось. Хотя они заключают брак в ее день рождения, между ними нет любви. Черная буря уничтожает королевство Эллен, но она снова просыпается в своей кровати утром того же дня. Теперь ей предстоит предотвратить катастрофу и разорвать временную петлю. Об опасных приключениях Эллен и ее друзей расскажет сказка «Принцесса и Руна времени» — фильм 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Чехия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

