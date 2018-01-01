Wink
Детям
Принцесса и Руна времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса и Руна времени»

Режиссёры

Петр Кубик

Петр Кубик

Petr Kubik
Режиссёр

Актёры

Наталия Джермани

Наталия Джермани

Natalia Germani
АктрисаPrincess Ellena (в титрах: Natália Germáni)
Марек Ламбора

Марек Ламбора

Marek Lambora
АктёрPrince John of Calderon
Элишка Крженкова

Элишка Крженкова

Eliška Křenková
АктрисаAmélie
Ян Ревай

Ян Ревай

Jan Révai
АктёрKing Robert VIII.
Симона Змрзла

Симона Змрзла

Simona Zmrzlá
АктрисаMurien
Вероника Фрейманова

Вероника Фрейманова

Veronika Freimanová
АктрисаNun
Роман Зах

Роман Зах

Roman Zach
АктёрArchivald
Мартин Писарик

Мартин Писарик

Martin Písarík
АктёрGuard Martin
Якуб Увин

Якуб Увин

Jakub Ouvin
АктёрGuard Frantisek (в титрах: Jakub Buba Ouvín)
Мартин Дейдар

Мартин Дейдар

Martin Dejdar
АктёрJuggler

Сценаристы

Петр Кубик

Петр Кубик

Petr Kubik
Сценарист
Лукаш Парик

Лукаш Парик

Lukás Parík
Сценарист
Виктор Кристоф

Виктор Кристоф

Viktor Kristof
Сценарист

Продюсеры

Игорь Кристоф

Игорь Кристоф

Igor Kristof
Продюсер
Виктор Кристоф

Виктор Кристоф

Viktor Kristof
Продюсер
Кристина Каменицка

Кристина Каменицка

Kristýna Kamenická
Продюсер
Петр Кубик

Петр Кубик

Petr Kubik
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Ландо

Екатерина Ландо

Актриса дубляжа
Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Михаил Хрусталёв

Михаил Хрусталёв

Актёр дубляжа
Василиса Ушакова

Василиса Ушакова

Актриса дубляжа

Художники

Владимир Песек

Владимир Песек

Vladimir Pesek
Художник

Операторы

Павел Копп

Павел Копп

Pavel Kopp
Оператор

Композиторы

Лукаш Парик

Лукаш Парик

Lukás Parík
Композитор