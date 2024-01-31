Проклятие дома с призраками (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Проклятие дома с призраками
Девушка возвращается в семейный особняк, чтобы ухаживать за тяжелобольной бабушкой, и открывает его мрачные тайны. Британский фильм ужасов с вечным сюжетом о проклятом доме.

Похоронив отца, Анна едет в семейный дом, где живет ее бабушка Люси, страдающая деменцией. Девушка считает, что уход за больной поможет ей быстрее справиться с утратой. Однако постоянные экскурсы в прошлое от Люси оказывают обратный эффект. Анне приходится вновь вспомнить, что ее мать умерла при родах, а дедушка скончался тогда же от разрыва сердца. Она начинает винить в тех бедах себя, но Люси рассказывает мистическую версию событий. Анна принимает слова бабушки за старческий бред, но вскоре убеждается, что в доме действительно творится чертовщина, к которой, вполне вероятно, причастен злой призрак покойного деда.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

