Проклятие дома с призраками (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка возвращается в семейный особняк, чтобы ухаживать за тяжелобольной бабушкой, и открывает его мрачные тайны. Британский фильм ужасов с вечным сюжетом о проклятом доме.
Похоронив отца, Анна едет в семейный дом, где живет ее бабушка Люси, страдающая деменцией. Девушка считает, что уход за больной поможет ей быстрее справиться с утратой. Однако постоянные экскурсы в прошлое от Люси оказывают обратный эффект. Анне приходится вновь вспомнить, что ее мать умерла при родах, а дедушка скончался тогда же от разрыва сердца. Она начинает винить в тех бедах себя, но Люси рассказывает мистическую версию событий. Анна принимает слова бабушки за старческий бред, но вскоре убеждается, что в доме действительно творится чертовщина, к которой, вполне вероятно, причастен злой призрак покойного деда.
Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, в чем заключается «Проклятие дома с призраками» — фильм 2022 на нашем сервисе можно смотреть онлайн.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- РСАктриса
Риэнн
Стил
- Актриса
Софи
Томпсон
- ДНАктёр
Джонатан
Ньяти
- ДХАктёр
Дэвид
Хорович
- ДЛАктриса
Джейн
Лоу
- ФПАктриса
Филлипа
Пик
- ТБАктриса
Талия
Блэр
- ПМАктёр
Питер
Маккуин
- ДХАктриса
Дениз
Хоран
- ПХАктриса
Полин
Хупер
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- БХОператор
Бен
Хеккинг