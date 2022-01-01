Спринтер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

История трех бегунов на короткую дистанцию, у каждого из которых своя цель, требующая полной самоотдачи. Вдохновляющая спортивная дама из Южной Кореи.



Спринтер старой закалки Хёнсу когда-то был настоящей звездой спорта. Теперь же его главная цель — побить свой же рекорд и закончить карьеру на пике возможностей. Он усердно тренируется и ищет поддержки у жены, которая считает, что супругу пора уступить место молодым атлетам. Чжунсо пока еще школьник, но отлично показывает себя в беге и стремится попасть в сборную страны. Однако его собственная команда оказывается под угрозой. Самый быстрый бегун Южной Кореи Чжонхо намерен во что бы то ни стало получить золотую медаль. Чтобы закрепить свои позиции, он решает принимать запрещенный допинг, что может стоить ему карьеры.



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