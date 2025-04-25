Шестое чувство (сериал, 2025) смотреть онлайн

Несчастливая в браке женщина устраивается на новую работу, чтобы помочь больной дочери. Неожиданно у нее начинается роман с начальником. Мелодрама «Шестое чувство» — сериал о любви, способной преодолеть все препятствия.



Катя бросила карьеру ради семьи — она ухаживает за больной дочерью Любой и терпит мужа и свекровь, отношения с которыми давно испортились. Вскоре становится понятно, что Любе нужна серьезная помощь, и вся семья переезжает в большой город, надеясь, что там они смогут спасти девочку. Тут Катя начинает работать в строительной компании, чтобы оплатить лечение дочери, и упорство новой сотрудницы привлекает внимание хозяина фирмы Глеба. Он находит для Любы больницу и все сильнее сближается с Катей.



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