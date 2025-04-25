Контент станет доступным 25.04.2025
Шестое чувство (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Несчастливая в браке женщина устраивается на новую работу, чтобы помочь больной дочери. Неожиданно у нее начинается роман с начальником. Мелодрама «Шестое чувство» — сериал о любви, способной преодолеть все препятствия.
Катя бросила карьеру ради семьи — она ухаживает за больной дочерью Любой и терпит мужа и свекровь, отношения с которыми давно испортились. Вскоре становится понятно, что Любе нужна серьезная помощь, и вся семья переезжает в большой город, надеясь, что там они смогут спасти девочку. Тут Катя начинает работать в строительной компании, чтобы оплатить лечение дочери, и упорство новой сотрудницы привлекает внимание хозяина фирмы Глеба. Он находит для Любы больницу и все сильнее сближается с Катей.
Может ли их встреча стать чем-то большим, чем случайность, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Шестое чувство» онлайн на Wink.
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- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- СЛАктриса
Стефания
Лебедева
- АВАктриса
Анастасия
Воронина
- ТМАктриса
Татьяна
Мишина
- ИКАктриса
Ирина
Конопацкая
- МЛСценарист
Марина
Лацис
- ЛНСценарист
Любовь
Новикова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ЮРПродюсер
Юлия
Родионова
- АЛПродюсер
Анна
Лопатина
- АСОператор
Алексей
Солодов
- ГВКомпозитор
Григорий
Воскобойник