Фильм Беглец (2023)

Рассекреченный агент ЦРУ бежит от вражеских спецслужб. Джерард Батлер в пустынном экшене-триллере от автора «Выстрела в пустоту» и «Гренландии».



Секретный агент разведки Том Харрис получает задание взорвать иранский атомный реактор и для начала миссии отправляется в Афганистан. Однако в результате утечки информации личность агента становится известна спецслужбам Ирана, Афганистана и Пакистана, и теперь Харрис вынужден бежать из страны. Единственный шанс спастись — добраться через пустыню до Кандагара, где беглеца должны эвакуировать британские спецслужбы. Сможет ли Том Харрис добраться до безопасного места, когда его преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ?



