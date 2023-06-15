Фильм Беглец (2023)
О фильме
Рассекреченный агент ЦРУ бежит от вражеских спецслужб. Джерард Батлер в пустынном экшене-триллере от автора «Выстрела в пустоту» и «Гренландии».
Секретный агент разведки Том Харрис получает задание взорвать иранский атомный реактор и для начала миссии отправляется в Афганистан. Однако в результате утечки информации личность агента становится известна спецслужбам Ирана, Афганистана и Пакистана, и теперь Харрис вынужден бежать из страны. Единственный шанс спастись — добраться через пустыню до Кандагара, где беглеца должны эвакуировать британские спецслужбы. Сможет ли Том Харрис добраться до безопасного места, когда его преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ?
- Режиссёр
Рик
Роман Во
- Актёр
Джерард
Батлер
- ННАктёр
Навид
Негабан
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- БФАктёр
Бахадор
Фолади
- АФАктёр
Али
Фазал
- ТРАктёр
Том
Рис Харрис
- ФБАктёр
Фархад
Багери
- МЛАктёр
Митчелл
ЛаФорчун
- МААктёр
Марк
Арнольд
- Актриса
Нина
Туссен-Вайт
- МЛСценарист
Митчелл
ЛаФорчун
- Продюсер
Джерард
Батлер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- КАХудожница
Кимберли
Адамс-Гэллиган
- РСХудожница
Разанах
Силави
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- МОператор
Макгрегор
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли