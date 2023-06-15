Фильм Беглец (2023)

Беглец
8.52023, Kandahar
Боевик, Триллер114 мин18+
Проваливший операцию спецагент пускается в бега. Брутальный боевик с Джерардом Батлером
Рассекреченный агент ЦРУ бежит от вражеских спецслужб. Джерард Батлер в пустынном экшене-триллере от автора «Выстрела в пустоту» и «Гренландии».

Секретный агент разведки Том Харрис получает задание взорвать иранский атомный реактор и для начала миссии отправляется в Афганистан. Однако в результате утечки информации личность агента становится известна спецслужбам Ирана, Афганистана и Пакистана, и теперь Харрис вынужден бежать из страны. Единственный шанс спастись — добраться через пустыню до Кандагара, где беглеца должны эвакуировать британские спецслужбы. Сможет ли Том Харрис добраться до безопасного места, когда его преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ?

Актёры и съёмочная группа фильма «Беглец»