Биография

Джерард Батлер — шотландский актер и продюсер. Родился в городе Глазго 13 ноября 1969 года. Джерард был отличником в школе, играл в Молодежном театре, увлекался каратэ. Закончил юридический факультет с отличием в колледже при университете Глазго. До начала театральной и кинокарьеры будущий артист сменил массу разных профессий. Среди наиболее ярких лент, в которых сыграл Джерард Батлер, выделяются кинокартины «На игле», «Миссис Браун», «Стрелки», «300 спартанцев», «Геймер», «Призрак оперы», «Законопослушный гражданин», «Власть огня», «Голая правда» и «Завтра не умрет никогда.