WinkДжерард Батлер
Джерард Батлер
Gerard Butler
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 13 ноября 1969 г. (55 лет)
Биография
Джерард Батлер — шотландский актер и продюсер. Родился в городе Глазго 13 ноября 1969 года. Джерард был отличником в школе, играл в Молодежном театре, увлекался каратэ. Закончил юридический факультет с отличием в колледже при университете Глазго. До начала театральной и кинокарьеры будущий артист сменил массу разных профессий. Среди наиболее ярких лент, в которых сыграл Джерард Батлер, выделяются кинокартины «На игле», «Миссис Браун», «Стрелки», «300 спартанцев», «Геймер», «Призрак оперы», «Законопослушный гражданин», «Власть огня», «Голая правда» и «Завтра не умрет никогда.
Фильмография
Актёр
- 8.5
Беглец2023, 114 мин
- 8.2
Пропавшая2022, 91 мин
- 8.8
Крушение2022, 103 минБесплатно
- 9.1
Падение Лондона2016, 94 минБесплатно
Охотник с Уолл-стрит2016, 105 мин
- 9.3
Падение Олимпа2013, 114 минБесплатно
- 7.4
Муви 432013, 95 минБесплатно
- 9.4
Покорители волн2012, 111 мин
- 8.8
Мужчина нарасхват2012, 101 мин
- 8.6
Геймер2009, 90 минБесплатно
- 8.6
Выкуп2007, 91 минБесплатно
- 8.1
Беовульф и Грендель2005, 99 минБесплатно