Беовульф и Грендель (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История, леденящая кровь, основана на англо-саксонской легенде о противостоянии древнескандинавского воина Беовульфа и могущественного тролля-убийцы, напавшего на датское королевство, которым правил всеми уважаемый Хротгар.



Преданный Хротгару Беовульф отправляется со своим войском через море, чтобы избавить жителей деревни от мародерствующего монстра Гренделя, который оказывается не мифическим существом, а человеком из плоти и крови, жаждущим отомстить за нанесенную ему обиду...



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