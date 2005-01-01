Беовульф и Грендель (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
История, леденящая кровь, основана на англо-саксонской легенде о противостоянии древнескандинавского воина Беовульфа и могущественного тролля-убийцы, напавшего на датское королевство, которым правил всеми уважаемый Хротгар.
Преданный Хротгару Беовульф отправляется со своим войском через море, чтобы избавить жителей деревни от мародерствующего монстра Гренделя, который оказывается не мифическим существом, а человеком из плоти и крови, жаждущим отомстить за нанесенную ему обиду...
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Информация
СтранаКанада, Великобритания, Исландия, США, Австралия
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- ХИАктёр
Хрингур
Ингварссон
- СПАктриса
Сара
Полли
- Актёр
Эдди
Марсан
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- Актёр
Ронан
Вайберт
- РМАктёр
Рори
МакКанн
- ЭРСценарист
Эндрю
Рай Берзиньш
- СГПродюсер
Стурла
Гуннарссон
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- ЭДПродюсер
Эрик
Джордан
- ДППродюсер
Джейсон
Питти
- ПСПродюсер
Пол
Стефенс
- ЯКОператор
Ян
Киссер
- ХЭКомпозитор
Хильмар
Эдн Хильмарссон