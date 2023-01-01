Биография

Эдди Марсан – актер кино. Родился в 1968 году в Лондоне. Многократно получал премии кинокритиков Великобритании, США и России. Был признан лучшим британским актером на кинофестивале в Эдинбурге в 2014 году. Трудовой путь начинал учеником печатника, однако по достижении 19-летнего возраста решил переквалифицироваться в актера. Первые роли Марсан играл в массовках, где персонажи зачастую не имели имен – лишь номера. Подработки длились до окончания актером Академии театральных искусств в 1991 году. После этого Марсану стали доставаться маленькие, но обособленные роли разнокалиберных негодяев. Участие Марсана в фильмах, снимавшихся в Голливуде, принесло актеру сначала известность, а потом и славу. Колоритный Киллоран из «Банд Нью-Йорка» начинает американский этап карьеры английского артиста. Появление актера в боевике «Миссия невыполнима – 3» подогревает интерес к Марсану. Роль инспектора Лестрейда в двух фильмах о Шерлоке Холмсе выносит актера на пик волны успеха. Он по-прежнему играет второстепенных персонажей – как всегда, достоверно и убедительно. Личная жизнь Марсана вполне благополучна. Он женат на своей гримерше, у супругов четверо детей.