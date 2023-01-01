Эдди Марсан
Eddie Marsan
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 9 июня 1968 г. (56 лет)
Биография
Эдди Марсан – актер кино. Родился в 1968 году в Лондоне. Многократно получал премии кинокритиков Великобритании, США и России. Был признан лучшим британским актером на кинофестивале в Эдинбурге в 2014 году. Трудовой путь начинал учеником печатника, однако по достижении 19-летнего возраста решил переквалифицироваться в актера. Первые роли Марсан играл в массовках, где персонажи зачастую не имели имен – лишь номера. Подработки длились до окончания актером Академии театральных искусств в 1991 году. После этого Марсану стали доставаться маленькие, но обособленные роли разнокалиберных негодяев. Участие Марсана в фильмах, снимавшихся в Голливуде, принесло актеру сначала известность, а потом и славу. Колоритный Киллоран из «Банд Нью-Йорка» начинает американский этап карьеры английского артиста. Появление актера в боевике «Миссия невыполнима – 3» подогревает интерес к Марсану. Роль инспектора Лестрейда в двух фильмах о Шерлоке Холмсе выносит актера на пик волны успеха. Он по-прежнему играет второстепенных персонажей – как всегда, достоверно и убедительно. Личная жизнь Марсана вполне благополучна. Он женат на своей гримерше, у супругов четверо детей.
Фильмография
Актёр
- 8.1
Игра королевы2023, 115 мин
- 8.2
Наемник2022, 98 мин
- 6.6
Эра выживания2022, 109 мин
- 8.8
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать2022, 109 минБесплатно
- 7.3
Обратная связь2019, 93 минБесплатно
- 8.6
Взрывная блондинка2017, 109 минБесплатно
- 8.2
Их звездный час2016, 111 мин
- 8.3
X+Y2014, 107 мин
- 8.1
Телохранитель2010, 99 мин
- 8.0
Исчезновение Элис Крид2009, 93 мин
- 6.9
Я хочу конфетку2007, 90 мин
- 9.3
Иллюзионист2005, 104 минБесплатно
- 8.1
Беовульф и Грендель2005, 99 минБесплатно