Я хочу конфетку (фильм, 2007) смотреть онлайн

Молодежная комедия «Я хочу конфетку» – это уникальная возможность онлайн и абсолютно бесплатно побывать на съемочной площадке первого «духовного фильма для взрослых».



Именно такое кино предстоит снять двум студентам киношколы, которым после череды отказов от обычных киностудий «посчастливилось» продать сценарий своей эстетской драмы в духе Фрэнка Капры порно-продюсеру Дагу Перри (Эдди Марсан). Пользуясь положением единственного благодетеля, Даг ставит драматургу Джо Кларку (Том Райли) и режиссеру Джону «Багги» Багли (Том Берк) два обязательных условия. Первое – добавить в сценарий как можно больше откровенных сцен. Второе – во что бы то ни стало заманить на главную роль популярнейшую порно-звезду Кэнди Файвуэйс (Кармен Электра), решившую уйти из кино для взрослых. Хитроумному сценаристу Джо удается выполнить оба условия. Чтобы привлечь Кэнди, он не сообщает ей имя продюсера проекта, выдавая их с Багги детище за независимый студенческий фильм. Впечатленная сценарием высокоинтеллектуального порно, актриса из любви к искусству соглашается помочь начинающим кинематографистам. И вот, когда «Любовный шторм» снят и смонтирован, обман Джо всплывает наружу. О его последствиях вы узнаете, посмотрев остроумную и пикантную комедию «Я хочу конфетку» онлайн в хорошем качестве.

