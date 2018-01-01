Игры разумов (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Лингвист-самоучка Джеймс Мюррей предлагает ученым из Оксфорда помощь в составлении полного словаря английского языка, и те поддерживают его идею привлечь простых людей к поиску необходимых цитат в мировой литературе. Активнее всех в процессе участвует пациент психлечебницы Честер Майнор.



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