Игры разумов
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Игры разумов

Игры разумов (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.42018, The Professor and the Madman
Драмы, Триллеры119 мин18+

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Сюжет

Лингвист-самоучка Джеймс Мюррей предлагает ученым из Оксфорда помощь в составлении полного словаря английского языка, и те поддерживают его идею привлечь простых людей к поиску необходимых цитат в мировой литературе. Активнее всех в процессе участвует пациент психлечебницы Честер Майнор.

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Информация

Страна
Ирландия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игры разумов»

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