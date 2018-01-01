Игры разумов (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.42018, The Professor and the Madman
Драмы, Триллеры119 мин18+
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Сюжет
Лингвист-самоучка Джеймс Мюррей предлагает ученым из Оксфорда помощь в составлении полного словаря английского языка, и те поддерживают его идею привлечь простых людей к поиску необходимых цитат в мировой литературе. Активнее всех в процессе участвует пациент психлечебницы Честер Майнор.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ФСРежиссёр
Фарад
Сафиниа
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Шон
Пенн
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актриса
Натали
Дормер
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- Актёр
Стив
Куган
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- Актёр
Джереми
Ирвин
- Актёр
Лоуренс
Фокс
- ТКСценарист
Тодд
Комарники
- ФССценарист
Фарад
Сафиниа
- ДБСценарист
Джон
Бурмен
- СУСценарист
Саймон
Уинчестер
- Продюсер
Николя
Картье
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- НМХудожница
Неназома
МакНэми
- ИНХудожница
Имер
Ни Вэлдони
- ДЙМонтажёр
Дино
Йонсетер
- КТОператор
Каспер
Туксен
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири