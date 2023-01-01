Биография

Стив Куган — актер, сценарист, продюсер и композитор. Номинант на премию «Оскар». Родился в Мидлтоне 14 октября 1965 года. Рос в многодетной семье. После окончания школы пять раз пытался поступить на актерский факультет, но удача улыбнулась только в Манчестерском политехническом институте, где он познакомился с будущим коллегой и соавтором Джоном Томпсоном. В дальнейшем работал на радио и телевидении, снимался в комедийном шоу The Krypton Factor. В большое кино пришел в 1989 году, снявшись в эпизоде фильма «Воскресшие». Сегодня фильмография Стива Кугана начитывает более 130 актерских работ, среди которых роли в проектах «Солдаты неудачи», «Кофе и сигареты», «Мой придурочный брат», «Вокруг света за 80 дней», «Ночь в музее», «Мария-Антуанетта». Также написал сценарий комедийной драмы «Филомена», где сыграл одного из ключевых персонажей, продюсировал документальную картину «Танцовщик», мелодраму «Снежный пирог» и другие.