Кофе и сигареты
Wink
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Кофе и сигареты
8.42003, Coffee and Cigarettes
Драма, Музыка92 мин18+

Кофе и сигареты (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Одиннадцать новелл с участием актеров, шоуменов, музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки.

Страна
США, Япония, Италия
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кофе и сигареты»