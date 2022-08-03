Кофе и сигареты (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Одиннадцать новелл с участием актеров, шоуменов, музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- Актёр
Роберто
Бениньи
- СРАктёр
Стивен
Райт
- Актёр
Игги
Поп
- Актёр
Том
Уэйтс
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Стив
Куган
- ДАктёр
Джиза
- Актёр
Билл
Мюррей
- Сценарист
Джим
Джармуш
- ДКПродюсер
Джейсон
Клиот
- ДВПродюсер
Джоана
Висенте
- ДБХудожник
Дэн
Бишоп
- МФХудожник
Марк
Фридберг
- ТДХудожник
Том
Джармуш
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- Монтажёр
Джим
Джармуш
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- ТДОператор
Том
ДиЧилло
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- ЭКОператор
Эллен
Кёрас
- РМОператор
Робби
Мюллер