Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Одиннадцать новелл с участием актеров, шоуменов, музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки.

