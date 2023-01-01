Биография

Билл Мюррей – актер, режиссер, сценарист и кинопродюсер, участник комических передач и стендапов. Лауреат BAFTA, «Эмми» и «Золотого глобуса». Билл родился в Штатах в семье ирландцев-католиков и был пятым ребенком из девяти. Родители Билла Мюррея отправили его в иезуитскую школу, но мальчик вместо занятий только рисовал карикатуры на преподавателей и пропадал на постановках местного театра. После школы он поступил на медицинские курсы в университет Реджиса, но не закончил учебу. Вместо этого парень оправился вести шоу на телевидение, а спустя немного времени – прямиком в Голливуд. В 1981 году Билл женился на Маргарет Келли, а после развода в 1996 году связал свою судьбу Дженнифер Батлер. Сейчас пара в разводе. Впервые на широком экране актер появился в фильме «Следующая остановка – деревня Гринвич», но в титрах его имя не было обозначено. Первую крупную роль Билл Мюррей получил во «Фрикадельках», после чего несколько киностудий предложили ему небольшие, но выгодные контракты. Мюррей хорошо запомнился зрителям по фильмам «Охотники за привидениями» (первая и вторая части), «Трудности перевода» и «Сломанные цветы», а также по многолетнему плодотворному сотрудничеству с Уэсли Андерсоном.