Гайд-парк на Гудзоне (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
7.62012, Hyde Park on Hudson
Драма, Исторический90 мин18+
О фильме
История о романе президента США Фрэнка Делано Рузвельта с его кузиной Маргарет Стакли в 1939 году, который будет разворачиваться на фоне визита в его нью-йоркскую резиденцию британской королевской четы.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Мичелл
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актриса
Лора
Линни
- СУАктёр
Сэмюэл
Уэст
- Актриса
Оливия
Колман
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ЭУАктриса
Элизабет
Уилсон
- ММАктёр
Мартин
МакДугалл
- Актёр
Эндрю
Хавилл
- ЭБАктриса
Элинор
Брон
- РНСценарист
Ричард
Нельсон
- ДОПродюсер
Дэвид
Окин
- КЛПродюсер
Кевин
Лоудер
- Продюсер
Роджер
Мичелл
- ГХПродюсер
Грейс
Хартли
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ДКХудожница
Дина
Коллин
- СБХудожница
Селия
Бобак
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- ДСКомпозитор
Джереми
Сэмс