Александр Клюквин
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 26 апреля 1956 г. (68 лет)
Биография
Александр Клюквин — российский актер дубляжа, актер, продюсер. Народный артист России и Заслуженный артист РФ. Родился в Иркутске 26 апреля 1956 года. В детстве участвовал в школьном КВНе. После школы работал и параллельно брал уроки актерского мастерства. В 1978 году окончил Театральное училище имени Щепкина. Поступил в труппу Малого театра в Москве. Выходил на сцену в таких постановках, как «Ревизор», «Буратино», «Мертвые души», «Женитьба Бальзаминова», «Горе от ума». Александр Клюквин в первую очередь известен как мастер дубляжа. Первым опытом озвучки были небольшие роли в мультсериалах «Пчела Майя» и «Утиные истории». Его голосом разговаривают американские актеры Роберт де Ниро и Аль Пачино, озвучивал лейтенанта Коломбо в одноименном сериале, главного героя в телесериале «Альф». За свою карьеру озвучил более 5 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов, телепрограмм, документальных картин. Снимался в качестве актера в сериалах «Семейные тайны», «Марш Турецкого — 3», «На углу, у Патриарших — 3», «Домашний арест», играл в картинах «Адмиралъ», «Белый снег», «Король и Шут». Участвовал в различных телевизионных и документальных проектах, приходил в качестве гостя в развлекательные шоу «Угадай мелодию» и «Большая разница». Был опыт продюсирования короткометражного фильма «Курс на Луну». Работал диктором, чтецом, записывает аудиокниги, пишет тексты для песен в театральных постановках. Преподавал актерское мастерство во ВГИКе.
Фильмография
Актёр дубляжа
- 7.7
Гайд-парк на Гудзоне2012, 90 минБесплатно
- 8.9
Последний легион2007, 97 минБесплатно
- 9.5
Такси 42007, 87 минБесплатно
- 8.6
Козырные тузы2006, 104 мин
- 9.1
Любовь-морковь2006, 104 минБесплатно
- 9.0
Черная книга2006, 139 минБесплатно
- 8.1
И грянул гром2004, 97 мин
- 8.6
Набережная Орфевр, 362004, 106 мин
- 9.6
Такси 32003, 83 минБесплатно
- 8.6
Ограбление по-французски2003, 95 минБесплатно
- 9.2
Невезучие2003, 83 мин
- 9.6
Такси 22000, 84 минБесплатно
- 7.7
Трон1982, 91 минБесплатно