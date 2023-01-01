Биография

Александр Клюквин — российский актер дубляжа, актер, продюсер. Народный артист России и Заслуженный артист РФ. Родился в Иркутске 26 апреля 1956 года. В детстве участвовал в школьном КВНе. После школы работал и параллельно брал уроки актерского мастерства. В 1978 году окончил Театральное училище имени Щепкина. Поступил в труппу Малого театра в Москве. Выходил на сцену в таких постановках, как «Ревизор», «Буратино», «Мертвые души», «Женитьба Бальзаминова», «Горе от ума». Александр Клюквин в первую очередь известен как мастер дубляжа. Первым опытом озвучки были небольшие роли в мультсериалах «Пчела Майя» и «Утиные истории». Его голосом разговаривают американские актеры Роберт де Ниро и Аль Пачино, озвучивал лейтенанта Коломбо в одноименном сериале, главного героя в телесериале «Альф». За свою карьеру озвучил более 5 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов, телепрограмм, документальных картин. Снимался в качестве актера в сериалах «Семейные тайны», «Марш Турецкого — 3», «На углу, у Патриарших — 3», «Домашний арест», играл в картинах «Адмиралъ», «Белый снег», «Король и Шут». Участвовал в различных телевизионных и документальных проектах, приходил в качестве гостя в развлекательные шоу «Угадай мелодию» и «Большая разница». Был опыт продюсирования короткометражного фильма «Курс на Луну». Работал диктором, чтецом, записывает аудиокниги, пишет тексты для песен в театральных постановках. Преподавал актерское мастерство во ВГИКе.