Ограбление по-французски (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Банде парижских грабителей во главе с Даниэлем Форэ постоянно не везeт, и когда им поступает поручение от босса — ехать в Чикаго и ограбить один из особняков, преступники с охотой соглашаются, надеясь на удачу. Однако уже по приезде их начинает преследовать злой рок: поссорившись с местной преступной группировкой, они по ошибке угоняют автомобиль главаря уличной банды. Ограбление особняка также приносит плохие новости. Вдобавок французов по пятам начинают преследовать агенты ФБР.

