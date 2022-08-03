Ограбление по-французски (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
8.62003, Crime Spree
Боевик, Комедия95 мин18+
О фильме
Банде парижских грабителей во главе с Даниэлем Форэ постоянно не везeт, и когда им поступает поручение от босса — ехать в Чикаго и ограбить один из особняков, преступники с охотой соглашаются, надеясь на удачу. Однако уже по приезде их начинает преследовать злой рок: поссорившись с местной преступной группировкой, они по ошибке угоняют автомобиль главаря уличной банды. Ограбление особняка также приносит плохие новости. Вдобавок французов по пятам начинают преследовать агенты ФБР.
СтранаКанада, Великобритания
ЖанрКомедия, Боевик, Криминал
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- БМРежиссёр
Брэд
Мирман
- Актёр
Жерар
Депардье
- ДХАктёр
Джонни
Халлидей
- РАктёр
Рено
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- СФАктёр
Стефан
Фрейсс
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- ШЛАктёр
Шон
Лоуренс
- АДАктёр
Альбер
Дрэ
- Актриса
Джоэнн
Келли
- Актёр
Ришар
Боринже
- БМСценарист
Брэд
Мирман
- ДБПродюсер
Джэми
Браун
- ГХПродюсер
Гари
Хаусэм
- РРПродюсер
Ричард
Рионда Дель Кастро
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ГФХудожница
Герша
Филлипс
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- ДРОператор
Дерек
Роджерс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс