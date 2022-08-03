Ограбление по-французски
Wink
Фильмы
Ограбление по-французски

Ограбление по-французски (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

8.62003, Crime Spree
Боевик, Комедия95 мин18+

О фильме

Банде парижских грабителей во главе с Даниэлем Форэ постоянно не везeт, и когда им поступает поручение от босса — ехать в Чикаго и ограбить один из особняков, преступники с охотой соглашаются, надеясь на удачу. Однако уже по приезде их начинает преследовать злой рок: поссорившись с местной преступной группировкой, они по ошибке угоняют автомобиль главаря уличной банды. Ограбление особняка также приносит плохие новости. Вдобавок французов по пятам начинают преследовать агенты ФБР.

Страна
Канада, Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление по-французски»