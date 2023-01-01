Жерар Депардье
Gérard Depardieu
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 27 декабря 1948 г. (76 лет)
Биография
Жерар Депардье – французский актер, снявшийся более чем в 210 фильмах. Обладатель «Золотого глобуса» и премии «Сезар». Бурная юность могла привести его в тюремную камеру, но счастливый случай привел к кинокамере. Жерар Ксавье Марсель Депардье родился в 1948 году в бедной семье из французской глубинки. Он стал третьим из шести детей. Отец семейства злоупотреблял алкоголем. Жераром никто не занимался, поэтому он бросил учебу, начал курить травку и воровать. Однажды приятель, мечтающий стать актером, предложил парню поехать в Париж. Шестнадцатилетний Депардье не ожидал, что его так увлечет артистический мир. Молодой человек завязал с криминалом, окончил курсы актерского мастерства и избавился от заикания, свойственного ему с детства. Дети Жерара Депардье появились на свет от разных женщин: двое – от первой жены, а третья дочь – от модели, измена с которой привела к распаду брака артиста. Депардье – не только знаменитый артист, он еще и успешный винодел, ресторатор, автор поваренной книги и музыкант. Актеру удалось с легкостью покорить кинематограф. Он получал роль за ролью с самого начала карьеры в кинофильмах разных жанров: • трагикомедиях («Вальсирующие»); • пародиях («Приготовьте носовые платки»); • мелодрамах («Соседка»); • комедиях («Невезучие»); • постановках классики («Гамлет»); • эротических мелодрамах («Натали»); • семейном кино («Астерикс и Обелиск»); • исторических («Сирано де Бержерак»). Он снимался не только во Франции, но и в Голливуде, а также в России.
Фильмография
- 8.2
Неувольняемый2022, 81 мин
- 7.9
Мегрэ и таинственная девушка2022, 84 минБесплатно
- 8.5
Вкус счастья2022, 83 мин
- 7.7
Живешь только раз2017, 87 мин
- 8.5
Непобедимые2013, 94 мин
- 8.2
Человек, который смеется2012, 89 минБесплатно
- 8.9
Чистый лист2010, 79 мин
- 9.4
Астерикс на Олимпийских играх2008, 112 минБесплатно
- 8.8
Вавилон Н.Э.2008, 96 мин
- 8.9
Мишу из Обера2007, 122 минБесплатно
- 7.8
Париж, я люблю тебя2006, 115 минБесплатно
- 8.6
Набережная Орфевр, 362004, 106 мин
- 8.0
Миллион лет до нашей эры2004, 94 мин
- 8.6
Ограбление по-французски2003, 95 минБесплатно
- 9.2
Невезучие2003, 83 мин
- 9.5
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра2002, 103 мин
- 8.5
Видок2001, 93 мин
- 8.8
Хамелеон2001, 81 мин
- 9.4
Астерикс и Обеликс против Цезаря1999, 105 мин
- 9.1
Красотки1998, 88 мин