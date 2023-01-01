Биография

Жерар Депардье – французский актер, снявшийся более чем в 210 фильмах. Обладатель «Золотого глобуса» и премии «Сезар». Бурная юность могла привести его в тюремную камеру, но счастливый случай привел к кинокамере. Жерар Ксавье Марсель Депардье родился в 1948 году в бедной семье из французской глубинки. Он стал третьим из шести детей. Отец семейства злоупотреблял алкоголем. Жераром никто не занимался, поэтому он бросил учебу, начал курить травку и воровать. Однажды приятель, мечтающий стать актером, предложил парню поехать в Париж. Шестнадцатилетний Депардье не ожидал, что его так увлечет артистический мир. Молодой человек завязал с криминалом, окончил курсы актерского мастерства и избавился от заикания, свойственного ему с детства. Дети Жерара Депардье появились на свет от разных женщин: двое – от первой жены, а третья дочь – от модели, измена с которой привела к распаду брака артиста. Депардье – не только знаменитый артист, он еще и успешный винодел, ресторатор, автор поваренной книги и музыкант. Актеру удалось с легкостью покорить кинематограф. Он получал роль за ролью с самого начала карьеры в кинофильмах разных жанров: • трагикомедиях («Вальсирующие»); • пародиях («Приготовьте носовые платки»); • мелодрамах («Соседка»); • комедиях («Невезучие»); • постановках классики («Гамлет»); • эротических мелодрамах («Натали»); • семейном кино («Астерикс и Обелиск»); • исторических («Сирано де Бержерак»). Он снимался не только во Франции, но и в Голливуде, а также в России.