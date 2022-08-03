Невезучие (фильм, 1981) смотреть онлайн
9.51981, La chèvre
Комедия, Криминал89 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Понадобится один неудачник, чтобы отыскать другого неудачника. Живая французская комедия о детективе и его эксцентричном напарнике.
На отдыхе в Мексике внезапно пропадает юная Мари, дочь промышленного магната. Ее отец не находит себе места, ведь Мари обладает «талантом» по притягиванию неприятностей. Он поручает поиски лучшему сыщику, какого может найти. Кампане решает подойти к делу творчески и берет себе в напарники хронического растяпу и неудачника Франсуа. По мнению детектива, тот рано или поздно выйдет на след такой же невезучей Мари. Какие приключения ждут детектива и недотепу в мексиканской глуши?
Очаровательный и искрометный дуэт Жерара Депардье и Пьера Ришара — смотрите фильм «Невезучие» 1981 года онлайн на платформе Wink.
СтранаМексика, Франция
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ФВРежиссёр
Франсис
Вебер
- Актёр
Пьер
Ришар
- Актёр
Жерар
Депардье
- ПААктёр
Педро
Армендарис мл.
- КШАктриса
Коринн
Шарби
- МОАктриса
Марица
Оливарес
- АВАктёр
Андре
Валарди
- ХЛАктёр
Хорхе
Луке
- СКАктёр
Серхио
Кальдерон
- МРАктёр
Мишель
Робен
- РДАктёр
Робер
Дальбан
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ВСАктёр дубляжа
Вадим
Спиридонов
- ЭИАктёр дубляжа
Эдуард
Изотов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гобзева
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- МДХудожница
Моник
Дюри
- АЮМонтажёр
Альбер
Юргенсон
- АФОператор
Алекс
Филлипс мл.
- ВККомпозитор
Владимир
Косма