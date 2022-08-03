Невезучие (фильм, 1981) смотреть онлайн

Понадобится один неудачник, чтобы отыскать другого неудачника. Живая французская комедия о детективе и его эксцентричном напарнике.



На отдыхе в Мексике внезапно пропадает юная Мари, дочь промышленного магната. Ее отец не находит себе места, ведь Мари обладает «талантом» по притягиванию неприятностей. Он поручает поиски лучшему сыщику, какого может найти. Кампане решает подойти к делу творчески и берет себе в напарники хронического растяпу и неудачника Франсуа. По мнению детектива, тот рано или поздно выйдет на след такой же невезучей Мари. Какие приключения ждут детектива и недотепу в мексиканской глуши?



Очаровательный и искрометный дуэт Жерара Депардье и Пьера Ришара — смотрите фильм «Невезучие» 1981 года онлайн на платформе Wink.

