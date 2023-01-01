Александр Белявский
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 6 мая 1932 г. (80 лет)
- Дата смерти
- 8 сентября 2012 г.
Биография
Александр Белявский – актер театра и кино, телеведущий, родился 6 мая 1932 года. Обладатель звания народного артиста РФ, а также почетного польского звания заслуженного деятеля культуры. Фильмография актера насчитывает более 100 ролей в полнометражных фильмах и сериалах. В 1961 году Белявский стал выпускником Щукинского училища (мастерская В. Этуша) и был приглашен в Театр сатиры, где служил 3 года. Затем перешел в Театр Станиславского, а через 2 года – в Театр-студию киноактера. Выступал в качестве ведущего сначала Клуба веселых и находчивых, а затем «Кабачка 13 стульев». Первым фильмом Александра Белявского стала картина «Рассказы о Ленине». Актер прославился ролями в таких известных советских кинокартинах, как «Четыре танкиста и собака», «Ирония судьбы...» и других. Роль Александра Белявского в польской кинокартине «Прерванный полет» принесла актеру почетное звание. Александр Белявский участвовал в телеспектаклях, занимался озвучиванием фильмов и мультфильмов, дубляжом. Его голосом говорил известный комик в юмористической программе «Шоу Бенни Хилла». Актер был дважды женат. В первом браке родились сын (погиб в возрасте двух лет) и дочь. Во втором браке родилась дочь.
Фильмография
Актёр
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора2002, 102 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора2002, 111 минБесплатно
- 8.7
Голова Горгоны1986, 84 минБесплатно
- 9.6
И снова Анискин1977
- 9.0
Крах инженера Гарина1973
- 8.7
Таланты и поклонники1973, 85 минБесплатно
Актёр дубляжа
- 9.1
Русь изначальная1985
- 9.6
ТАСС уполномочен заявить…1984
- 9.4
Папаши1983, 87 мин
- 9.5
Невезучие1981, 89 мин
- 9.3
Укол зонтиком1980, 90 мин
- 9.5
Жандарм и инопланетяне1978, 87 минБесплатно
- 7.5
Наваждение1977, 94 минБесплатно
- 8.5
Русалочка1976, 77 минБесплатно
- 9.3
Всадник без головы1973, 94 минБесплатно
- 9.1
Замороженный1969, 78 мин
- 9.6
Анжелика и король1965, 100 мин
- 9.4
Анжелика, маркиза ангелов1964, 111 мин