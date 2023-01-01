Биография

Александр Белявский – актер театра и кино, телеведущий, родился 6 мая 1932 года. Обладатель звания народного артиста РФ, а также почетного польского звания заслуженного деятеля культуры. Фильмография актера насчитывает более 100 ролей в полнометражных фильмах и сериалах. В 1961 году Белявский стал выпускником Щукинского училища (мастерская В. Этуша) и был приглашен в Театр сатиры, где служил 3 года. Затем перешел в Театр Станиславского, а через 2 года – в Театр-студию киноактера. Выступал в качестве ведущего сначала Клуба веселых и находчивых, а затем «Кабачка 13 стульев». Первым фильмом Александра Белявского стала картина «Рассказы о Ленине». Актер прославился ролями в таких известных советских кинокартинах, как «Четыре танкиста и собака», «Ирония судьбы...» и других. Роль Александра Белявского в польской кинокартине «Прерванный полет» принесла актеру почетное звание. Александр Белявский участвовал в телеспектаклях, занимался озвучиванием фильмов и мультфильмов, дубляжом. Его голосом говорил известный комик в юмористической программе «Шоу Бенни Хилла». Актер был дважды женат. В первом браке родились сын (погиб в возрасте двух лет) и дочь. Во втором браке родилась дочь.