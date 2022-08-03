Русь изначальная
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Русь изначальная

Русь изначальная (сериал, 1985) смотреть онлайн

9.11985, Русь изначальная 1 сезон
Драма, Военный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Действие картины происходит в Древней Руси - в те времена, когда славянам, объединившимся в войско под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Русь изначальная»