Русь изначальная. Серия 2
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Русь изначальная (сериал, 1985) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.11985, Русь изначальная. Серия 2
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие картины происходит в Древней Руси - в те времена, когда славянам, объединившимся в войско под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Русь изначальная»