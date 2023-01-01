Биография

Актриса Маргарита Терехова – признанная мастерица перевоплощения. Зрителям она полюбилась благодаря ролям жестокой Миледи в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» и ревнивой графини Дианы в «Собаке на сене». Будущая «звезда» родилась в актерской семье. Родители Маргариты жили в Свердловской области, а позже в Узбекистане. Маргарита планировала связать жизнь с точными науками, но через несколько лет после поступления бросила учебу. Девушка отправилась в Москву, где была зачислена в Школу-студию при Театре имени Моссовета. Актриса начала сниматься в кино после завершения учебы. Список фильмов Маргариты Тереховой включает такие картины, как «Зеркало» Андрея Тарковского, «Бегущая по волнам» и «Белорусский вокзал». Актрисе предлагали интересные и сложные роли, в которых она могла раскрыть свой талант. Широкую популярность Тереховой принесли съемки в костюмированных картинах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене» и «Благочестивая Марта». В девяностых и нулевых годах Маргарита Терехова мало снималась из-за сложной ситуации в киноиндустрии и ухудшающегося здоровья. В 2005 году актриса попробовала себя в роли режиссера. Результатом стала картина «Чайка» по пьесе Антона Чехова. В последние годы «звезда» отошла от активной работы из-за состояния здоровья.