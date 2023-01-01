Монолог (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Пронзительная мелодрама Ильи Авербаха, номинированная на главный приз Каннского кинофестиваля — об одиноком профессоре, который в старости вновь сближается с дочерью и воспитывает внучку. Никодим Сретенский уходит из родного института, чтобы заняться наукой. Семейная жизнь у него не сложилась, и даже со своей дочерью Тасей он почти не знаком. Но именно она внезапно врывается в его тихое жилище с просьбой приютить ее на какое-то время. Позже Тася оставит у отца на руках новорожденную дочку, которая растопит сердце зачерствевшего деда. Посмотреть, как будет меняться Сретенский, можно в фильме 1972 года «Монолог» онлайн в видеосервисе Wink.



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