Эрнст Романов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 9 апреля 1936 г. (87 лет)
- Дата смерти
- 25 февраля 2024 г.
Биография
Эрнст Романов – актер театра и кино, сыгравший более 200 ролей в советских и российских картинах. Зрителям он знаком по таким популярным лентам, как «Собака на сене», «Жизнь Клима Самгина», «Неудобный человек», «Хождение по мукам». Будущий артист родился на Урале в городе Кабаковске (Серове) в 1936 г. Он был старшим из 3 сыновей в семье. В городке были один кинотеатр и театр, которые мальчик охотно посещал, наблюдая за игрой актеров. В детстве он занимался в художественной самодеятельности. Свои первые роли Эрнст Романов исполнил в школьных театральных постановках, когда учился в 4 классе. Окончив школу, он уехал в Москву и поступил в ГИТИС. После окончания вуза актер попал в Ростов-на-Дону, куда его отправили по распределению. Спустя 2 года он переехал в Рязань, а затем в Таллин, где работал в Русском драматическом театре в течение 8 лет. С 1969 г. артист обосновался в Ленинграде и сотрудничал с разными театрами. Дебют актера в кино состоялся в 1957 г. Он исполнил эпизодическую роль в картине «Поединок», затем еще несколько раз участвовал в эпизодах. В 1972 г. он получил первые значимые роли в лентах «Монолог», «Принц и нищий». С 1974 г. он становился актером киностудии «Ленфильм» и становится еще более востребованным, играет ведущих персонажей и героев второго плана. В фильмах Эрнст Романов часто предстает в образе доцентов, учителей, врачей, ученых, военных и государственных служащих, директоров и чиновников.
Фильмография
Актёр
- 9.0
Жизнь Клима Самгина1988
- 8.8
Завещание профессора Доуэля1984, 86 минБесплатно
- 8.6
Место действия1983
- 8.7
Без видимых причин1982, 76 минБесплатно
- 9.2
Приказ: Перейти границу1982, 86 минБесплатно
- 8.9
Пропавшие среди живых1981, 79 минБесплатно
- 9.2
Приказ: Огонь не открывать1981, 87 минБесплатно
Комиссия по расследованию1978, 80 минБесплатно
- 8.9
Человек, которому везло1978, 79 минБесплатно
- 8.5
Двое в новом доме1978, 76 минБесплатно
- 7.7
Семейные обстоятельства1977, 81 минБесплатно
- 7.8
... И другие официальные лица1976, 84 минБесплатно
- 9.2
О тех, кого помню и люблю1973, 75 минБесплатно
- 9.0
Крах инженера Гарина1973
- 9.1
Монолог1972, 94 минБесплатно