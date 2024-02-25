Биография

Эрнст Романов – актер театра и кино, сыгравший более 200 ролей в советских и российских картинах. Зрителям он знаком по таким популярным лентам, как «Собака на сене», «Жизнь Клима Самгина», «Неудобный человек», «Хождение по мукам». Будущий артист родился на Урале в городе Кабаковске (Серове) в 1936 г. Он был старшим из 3 сыновей в семье. В городке были один кинотеатр и театр, которые мальчик охотно посещал, наблюдая за игрой актеров. В детстве он занимался в художественной самодеятельности. Свои первые роли Эрнст Романов исполнил в школьных театральных постановках, когда учился в 4 классе. Окончив школу, он уехал в Москву и поступил в ГИТИС. После окончания вуза актер попал в Ростов-на-Дону, куда его отправили по распределению. Спустя 2 года он переехал в Рязань, а затем в Таллин, где работал в Русском драматическом театре в течение 8 лет. С 1969 г. артист обосновался в Ленинграде и сотрудничал с разными театрами. Дебют актера в кино состоялся в 1957 г. Он исполнил эпизодическую роль в картине «Поединок», затем еще несколько раз участвовал в эпизодах. В 1972 г. он получил первые значимые роли в лентах «Монолог», «Принц и нищий». С 1974 г. он становился актером киностудии «Ленфильм» и становится еще более востребованным, играет ведущих персонажей и героев второго плана. В фильмах Эрнст Романов часто предстает в образе доцентов, учителей, врачей, ученых, военных и государственных служащих, директоров и чиновников.