Человек, которому везло (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История отца, талантливого геолога Владимира Ишутина, увиденная глазами сыновей. Фильм воспроизводит 20-30-е годы, когда многочисленные геологические партии искали месторождения бокситов для выплавки необходимого стране алюминия, а затем — в сороковые — стратегическое сырье.



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