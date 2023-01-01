Человек, которому везло (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.81978, Человек, которому везло
Драмы, Советские79 мин18+
Сюжет
История отца, талантливого геолога Владимира Ишутина, увиденная глазами сыновей. Фильм воспроизводит 20-30-е годы, когда многочисленные геологические партии искали месторождения бокситов для выплавки необходимого стране алюминия, а затем — в сороковые — стратегическое сырье.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- КЕРежиссёр
Константин
Ершов
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- АААктёр
Анатолий
Адоскин
- ТШАктриса
Татьяна
Шестакова
- ГААктриса
Галина
Антипина
- Актёр
Эрнст
Романов
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- ИКАктриса
Ирина
Каморная
- ЮЛАктёр
Юрий
Лазарев
- КЕАктёр
Константин
Ершов
- ЕААктриса
Елена
Андерегг
- Сценарист
Глеб
Панфилов
- КЕСценарист
Константин
Ершов
- ДКПродюсер
Дмитрий
Коптев
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ИГМонтажёр
Изольда
Головко
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган