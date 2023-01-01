Человек, которому везло
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Человек, которому везло

Человек, которому везло (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.81978, Человек, которому везло
Драмы, Советские79 мин18+

Сюжет

История отца, талантливого геолога Владимира Ишутина, увиденная глазами сыновей. Фильм воспроизводит 20-30-е годы, когда многочисленные геологические партии искали месторождения бокситов для выплавки необходимого стране алюминия, а затем — в сороковые — стратегическое сырье.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек, которому везло»

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