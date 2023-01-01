Игорь Ефимов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 1 сентября 1932 г. (68 лет)
- Дата смерти
- 16 ноября 2000 г.
Биография
Игорь Ефимов — известный советский и российский актер, признанный мастер озвучивания. Его голосом говорят персонажи в более чем шестистах картинах. В 1986 году актеру было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». Игорь Константинович родился в Ленинграде в 1932 году. Его отец был военным, а мама работала инженером. Еще в детстве Ефимов любил подражать популярным артистам, что отчасти повлияло на его будущее. Он был творческим ребенком, активно участвовал в школьной художественной самодеятельности и посещал театральный кружок. В 1954 году Ефимов поехал в Москву и с первой попытки поступил в легендарную «Щепку». После окончания театрального училища актер вернулся в Ленинград и начал работать на легендарной киностудии «Ленфильм». Его карьера в кино началась с небольших эпизодических работ. Со временем в творческой копилке артиста появились большие интересные роли. Известные фильмы Игоря Ефимова: «Победитель», «Золотая мина», «Колье Шарлотты» и многие другие. Но отдельно стоит рассказать о его работе по озвучиванию фильмов. Он был гением дубляжа, зрители до сих пор не догадываются, что именно голосом Игоря Ефимова говорят многие звезды отечественного и зарубежного кино. Что примечательно, Игорь Константинович озвучивал работы актеров, внезапно ушедших из жизни и не успевших закончить съемки. Например, он говорил за Папанова и Шукшина в их последних картинах.
Фильмография
Актёр
- 8.4
Мудромер1988
- 9.7
Собачье сердце1988, 130 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.1986
- 9.2
Блондинка за углом1984, 78 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.1983
- 9.0
Вольный ветер1983
- 8.1
Шурочка1982, 92 минБесплатно
- 9.4
Трижды о любви1981, 83 минБесплатно
- 9.8
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.1981
- 8.6
Амнистия1981, 74 минБесплатно
- 9.1
Рафферти1980
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона1980
- 8.6
Два долгих гудка в тумане1980, 75 минБесплатно
- 9.4
Старшина1979, 83 минБесплатно
- 9.8
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон1979
- 9.0
Соль земли1978
- 8.9
Человек, которому везло1978, 79 минБесплатно
- 9.6
Молодая жена1978, 92 минБесплатно
- 8.3
Ярославна, королева Франции1978, 92 минБесплатно
- 9.0
Сумка инкассатора1977, 87 минБесплатно