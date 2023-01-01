Биография

Игорь Ефимов — известный советский и российский актер, признанный мастер озвучивания. Его голосом говорят персонажи в более чем шестистах картинах. В 1986 году актеру было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». Игорь Константинович родился в Ленинграде в 1932 году. Его отец был военным, а мама работала инженером. Еще в детстве Ефимов любил подражать популярным артистам, что отчасти повлияло на его будущее. Он был творческим ребенком, активно участвовал в школьной художественной самодеятельности и посещал театральный кружок. В 1954 году Ефимов поехал в Москву и с первой попытки поступил в легендарную «Щепку». После окончания театрального училища актер вернулся в Ленинград и начал работать на легендарной киностудии «Ленфильм». Его карьера в кино началась с небольших эпизодических работ. Со временем в творческой копилке артиста появились большие интересные роли. Известные фильмы Игоря Ефимова: «Победитель», «Золотая мина», «Колье Шарлотты» и многие другие. Но отдельно стоит рассказать о его работе по озвучиванию фильмов. Он был гением дубляжа, зрители до сих пор не догадываются, что именно голосом Игоря Ефимова говорят многие звезды отечественного и зарубежного кино. Что примечательно, Игорь Константинович озвучивал работы актеров, внезапно ушедших из жизни и не успевших закончить съемки. Например, он говорил за Папанова и Шукшина в их последних картинах.