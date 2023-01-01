Соль земли (сериал, 1978) смотреть онлайн

Сюжет

В фильме прослеживается судьба крестьянской семьи Строговых. Действие происходит в Западной Сибири в конце сороковых годов двадцатого века.



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