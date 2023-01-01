Соль земли
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Соль земли

Соль земли (сериал, 1978) смотреть онлайн

9.01978, Соль земли 1 сезон
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В фильме прослеживается судьба крестьянской семьи Строговых. Действие происходит в Западной Сибири в конце сороковых годов двадцатого века.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соль земли»

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