Соль земли. Серия 1
Соль земли
1-й сезон
1-я серия

Соль земли (сериал, 1978) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.11978, Соль земли. Серия 1
Драма12+

В фильме прослеживается судьба крестьянской семьи Строговых. Действие происходит в Западной Сибири в конце сороковых годов двадцатого века.


Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соль земли»