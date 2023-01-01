Михаил Глузский
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 21 ноября 1918 г. (82 года)
- Дата смерти
- 15 июня 2001 г.
Биография
Михаил Глузский – актер, чтец, профессор института кинематографии – родился в 1918-м, ушел из жизни в 2001 году. Творчество артиста получило высокую оценку зрителей и правительства. Среди наград заслуженного мастера сцены – ордена и медали, почетные звания и премии, призы и благодарность президента России. Путь Глузского в искусство лежал через самодеятельность. Московскую школу киноактеров закончил в 1940 году. После призыва попал в армейский театр. Войну прошел в составе творческой бригады, выступавшей перед фронтовиками. Работал в московских театрах и театре Группы советских войск в Германии. Много снимался в кино. Был женат, воспитал двоих детей. В 80-е – 90-е годы учил актерскому мастерству студентов ВГИКа, выпустил два курса. В кино и театре играл до последних дней жизни. В кинематографе главных ролей у Глузского всего две: академик Сретенский в фильме «Монолог» и инженер Мешков в «Почти смешной истории». Однако даже эпизодические роли актера нередко становились той самой нитью, что сшивает сюжет и формирует отношение зрителя к действу. В театре и кино актеру довелось исполнить более трехсот ролей. Мало кто может похвастаться столь внушительным послужным списком!
Фильмография
- 8.1
Мытарь1997, 72 минБесплатно
- 9.0
Жизнь Клима Самгина1988
- 9.1
И на камнях растут деревья1985
- 9.2
Ученик лекаря1983, 67 минБесплатно
- 8.1
Серебряные Озера1980, 86 минБесплатно
- 9.0
Похищение Савойи1979, 85 минБесплатно
- 9.0
Соль земли1978
- 9.4
Золотая мина1978
- 9.2
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил1977, 85 минБесплатно
- 8.9
Всего одна ночь1976, 85 минБесплатно
- 9.1
Красное и черное1976
- 9.1
Обелиск1976, 94 минБесплатно
- 8.9
Птицы над городом1974, 70 минБесплатно
- 9.4
Пламя1974, 149 минБесплатно
- 8.9
За облаками — небо1973, 95 минБесплатно
- 9.1
Монолог1972, 94 минБесплатно
Эти невинные забавы1969, 66 минБесплатно
- 9.6
На войне как на войне1968, 107 минБесплатно
- 8.7
В огне брода нет1967, 89 минБесплатно
- 9.2
Сегодня — новый аттракцион1966, 89 минБесплатно