Биография

Михаил Глузский – актер, чтец, профессор института кинематографии – родился в 1918-м, ушел из жизни в 2001 году. Творчество артиста получило высокую оценку зрителей и правительства. Среди наград заслуженного мастера сцены – ордена и медали, почетные звания и премии, призы и благодарность президента России. Путь Глузского в искусство лежал через самодеятельность. Московскую школу киноактеров закончил в 1940 году. После призыва попал в армейский театр. Войну прошел в составе творческой бригады, выступавшей перед фронтовиками. Работал в московских театрах и театре Группы советских войск в Германии. Много снимался в кино. Был женат, воспитал двоих детей. В 80-е – 90-е годы учил актерскому мастерству студентов ВГИКа, выпустил два курса. В кино и театре играл до последних дней жизни. В кинематографе главных ролей у Глузского всего две: академик Сретенский в фильме «Монолог» и инженер Мешков в «Почти смешной истории». Однако даже эпизодические роли актера нередко становились той самой нитью, что сшивает сюжет и формирует отношение зрителя к действу. В театре и кино актеру довелось исполнить более трехсот ролей. Мало кто может похвастаться столь внушительным послужным списком!