Недобрая Ладо (фильм, 1981) смотреть онлайн

По мотивам сказки Д. Нагишкина, основанной на дальневосточном фольклоре. В семье охотника родилась дочь, которую назвали Ладо. Ее тщательно оберегали и заботились. Ладо выросла красивой девушкой — невозможно было отвести взгляд. Однако у нее была одна беда: она не умела выполнять никакую работу. Мать бережно охраняла ее руки от тяжелых домашних обязанностей.



