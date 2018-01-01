Недобрая Ладо (фильм, 1981) смотреть онлайн

Недобрая Ладо
Детям
Недобрая Ладо

1981, Недобрая Ладо
Мультфильм8 мин0+

О фильме

По мотивам сказки Д. Нагишкина, основанной на дальневосточном фольклоре. В семье охотника родилась дочь, которую назвали Ладо. Ее тщательно оберегали и заботились. Ладо выросла красивой девушкой — невозможно было отвести взгляд. Однако у нее была одна беда: она не умела выполнять никакую работу. Мать бережно охраняла ее руки от тяжелых домашних обязанностей.

Страна
СССР
Жанр
Мультфильм
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг