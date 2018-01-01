Wink
Детям
Недобрая Ладо
Актёры и съёмочная группа фильма «Недобрая Ладо»

Режиссёры

Нина Шорина

Режиссёр

Актёры

Михаил Глузский

Актёррассказчик

Сценаристы

Леонард Данильцев

Сценарист

Художники

Валентина Комолова

Художница

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор