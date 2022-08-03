Ученик лекаря (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Промышляющий врачеванием предприимчивый юноша, стремясь завоевать расположение своей возлюбленной, клянется вылечить ее матушку от тяжкой болезни. Чтобы всерьез познать секреты медицины, ему приходится под видом глухонемого наняться в помощники к лучшему лекарю. Удастся ли герою сдержать свое обещание?

