Ученик лекаря (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
9.21983, Ученик лекаря
Комедия, Семейный67 мин12+
О фильме
Промышляющий врачеванием предприимчивый юноша, стремясь завоевать расположение своей возлюбленной, клянется вылечить ее матушку от тяжкой болезни. Чтобы всерьез познать секреты медицины, ему приходится под видом глухонемого наняться в помощники к лучшему лекарю. Удастся ли герою сдержать свое обещание?
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Семейный, Исторический
КачествоSD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ОКАктёр
Олег
Казанчеев
- ОГАктёр
Олег
Голубицкий
- НВАктриса
Наталья
Вавилова
- АШАктриса
Ариадна
Шенгелая
- Актёр
Михаил
Глузский
- ГМАктёр
Григорий
Мануков
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- ЮЧАктёр
Юрий
Чекулаев
- Актриса
Лилия
Гриценко
- СОАктриса
Светлана
Орлова
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- ЛДМонтажёр
Людмила
Дроздова
- АКОператор
Андрей
Кириллов
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев