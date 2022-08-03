Ученик лекаря (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Ученик лекаря
Промышляющий врачеванием предприимчивый юноша, стремясь завоевать расположение своей возлюбленной, клянется вылечить ее матушку от тяжкой болезни. Чтобы всерьез познать секреты медицины, ему приходится под видом глухонемого наняться в помощники к лучшему лекарю. Удастся ли герою сдержать свое обещание?

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Исторический
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb