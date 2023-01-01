Биография

Лилия Гриценко – актриса театра и кино, оперная певица. Она не только мастерски вживалась в образы своих героинь на экране, но и озвучивала анимационные фильмы, а также хорошо пела романсы. Будущая артистка родилась в Горловке, но позже семья переехала на ст. Ясиноватую, а в 1930 г. поселилась в Макеевке. В школьные годы девочка занималась пением, изобразительным искусством, активно участвовала в самодеятельности. Однако связывать свою жизнь со сценой и кинематографом не собиралась. Окончив школу, она хотела продолжить обучение в архитектурном вузе, но после победы в олимпиаде художественной самодеятельности девушка попала в Москву и была зачислена в оперную студию при Большом театре в Москве. Спустя 2 года артистка перевелась в оперно-драматическую студию им. Станиславского. Первые роли Лилия Гриценко сыграла на сцене Московского драматического театра им. Станиславского, где работала до 1957 г. С 1944 г. актриса начала сниматься в кино. В своем дебютном фильме Лилия Гриценко исполнила ведущую роль. Это была картина «Черевички», в которой она предстала в образе красавицы Оксаны. Главные роли артистка сыграла в лентах «Прощай, Америка!», «Шофер поневоле», «Фантазии Фарятьева», «Парад планет», «Личное дело судьи Ивановой».