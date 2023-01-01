Фантазии Фарятьева
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Фантазии Фарятьева

Фантазии Фарятьева (сериал, 1979) смотреть онлайн

8.71979, Фантазии Фарятьева 1 сезон
Драмы, Комедии0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Герои, живущие в двух тесных квартирах провинциального городка, пытаются быть счастливыми и сделать счастливыми других. Донкихотствующий романтик-идеалист Павел Фарятьев пытается найти опору в другом человеке, пробиться сквозь стену отчужденности. Александра, к которой устремлены мысли и чувства героя, тоже хочет понять, как выйти из этого заколдованного круга.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb