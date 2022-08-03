Фантазии Фарятьева (сериал, 1979) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Фантазии Фарятьева. Серия 2
Фантазии Фарятьева
1-й сезон
2-я серия

8.71979, Фантазии Фарятьева. Серия 2
Драма, Комедия0+

Герои, живущие в двух тесных квартирах провинциального городка, пытаются быть счастливыми и сделать счастливыми других. Донкихотствующий романтик-идеалист Павел Фарятьев пытается найти опору в другом человеке, пробиться сквозь стену отчужденности. Александра, к которой устремлены мысли и чувства героя, тоже хочет понять, как выйти из этого заколдованного круга.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb