Фантазии Фарятьева (сериал, 1979) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.71979, Фантазии Фарятьева. Серия 2
Драма, Комедия0+
Герои, живущие в двух тесных квартирах провинциального городка, пытаются быть счастливыми и сделать счастливыми других. Донкихотствующий романтик-идеалист Павел Фарятьев пытается найти опору в другом человеке, пробиться сквозь стену отчужденности. Александра, к которой устремлены мысли и чувства героя, тоже хочет понять, как выйти из этого заколдованного круга.
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb